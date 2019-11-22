Румас: Приватизация Белинвестбанка по-прежнему актуальна

Правительство Беларуси по-прежнему заинтересовано в сделке с Европейским банком реконструкции и развития по приватизации Белинвестбанка.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

"Хочу подтвердить позицию правительства, что мы по-прежнему заинтересованы в сделке с ЕБРР относительно приватизации Белинвестбанка. Мы рассматриваем его как банк, в который государство готово привести стратегического инвестора, и сегодня будет хорошая возможность обменяться новыми предложениями со стороны ЕБРР по приватизации этого банка", - сказал Румас, которого цитирует БелТА.

По его оценке, после предыдущей встречи по этой теме с ЕБРР достигнут определенный прогресс.

"Сегодняшнее предложение ЕБРР гораздо лучше предыдущего, но есть некоторые детали, которые я хотел также обсудить", - добавил он.

Ритгеринк подтвердил, что ЕБРР также готов взаимодействовать с Беларусью по этому вопросу.

"Главная цель вместе с вами - улучшить работу банка еще больше и в итоге подготовить его к вхождению в частный сектор через IPO или через продажу стратегическому инвестору, какой вариант будет выбран", - добавил он.