Последнее обновление: 23.07.2021 18:09

Лукашенко передал правительству часть приватизационных полномочий

Лукашенко передал правительству и местным властям часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности.

Согласно декрету №4 от 22 июля, правительству переданы полномочия по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности государства.

Такие же полномочия переданы облисполкомам и Мингорисполкому в отношении предприятий, акции которых находятся в собственности административно-территориальных единиц.

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