Последнее обновление: 03.12.2019 13:07

Румас подтверждает готовность властей РБ приватизировать Белинвестбанк

Правительство Беларуси заинтересовано довести до логического конца совместный с ЕБРР проект по приватизации Белинвестбанка.

Об этом сегодня заявил премьер Беларуси Сергей Румас на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, передает БелТА.

Вопрос приватизации Белинвестбанка уже обсуждался 22 ноября в Лондоне на встрече Румаса с Ригтеринком.

"По возвращении в Минск мы уточнили методику оценки стоимости банка по доходному методу. Я хотел бы отдельно обсудить подходы по Белинвестбанку и вопросы, которые мы рассматривали на встрече в Лондоне. Еще раз хочу заверить, что правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца этой сделки", - сказал Румас.

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