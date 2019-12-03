Румас подтверждает готовность властей РБ приватизировать Белинвестбанк

Правительство Беларуси заинтересовано довести до логического конца совместный с ЕБРР проект по приватизации Белинвестбанка.

Об этом сегодня заявил премьер Беларуси Сергей Румас на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, передает БелТА.

Вопрос приватизации Белинвестбанка уже обсуждался 22 ноября в Лондоне на встрече Румаса с Ригтеринком.

"По возвращении в Минск мы уточнили методику оценки стоимости банка по доходному методу. Я хотел бы отдельно обсудить подходы по Белинвестбанку и вопросы, которые мы рассматривали на встрече в Лондоне. Еще раз хочу заверить, что правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца этой сделки", - сказал Румас.