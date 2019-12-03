Последнее обновление: 03.12.2019 15:11

Лукашенко зачислил себя в сторонники сохранения ЕС

Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем назвал себя сторонником сохранения Европейского союза.

"Я ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда санкции вводил против Беларуси. Европейский союз - это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть. Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза", - сказал Лукашенко.

Комментируя намерение Сербии стать членом ЕС, Лукашенко заявил, что Европе сейчас не до Сербии.

"Вы же видите, какая ситуация в самом Европейском союзе. Им не до приемов новых членов, хотя бы сохранить старых", - сказал белорусский правитель.

«Убежден, что Сербия всегда найдет счастье и в ЕС, и в ЕАЭС. И тут мы готовы с вами работать", - заключил Лукашенко.

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