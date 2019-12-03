Лукашенко повоюет за отношения с Сербией

На переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем Лукашенко сегодня заявил, что еще повоюет за отношения с Сербией.

"Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберемся, почему правительства не разворачиваются как следует. Итоги вчерашнего дня, начало сегодняшнего, говорят о том, что наши министры отреагировали на снижение товарооборота, заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был. Мы еще повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем наши отношения на более высокий уровень, в том числе в торговле", - сказал Лукашенко.

Президент Сербии отметил, что между странами сложились искренние и дружественные политические отношения.

"Я никогда не забуду ваш визит в 1999 году. Вы приехали, чтобы показать, насколько любите сербский народ и страну", - сказал Вучич.

"Тогда никто не думал о том, что мы совершаем какой-то героический поступок: мы ехали к своим братьям, друзьям. Когда-нибудь я в деталях расскажу, что этому предшествовало, что было потом, но так сложилось, что мы не могли бросить в беде близких нам людей. Да, мы не гигантская империя, но мы ваши люди, а вы - наши. И вот спустя 20 лет мы встречаемся здесь с вами. Тогда были непростые времена", - ответил ему Лукашенко и использовал эту возможность, чтобы упрекнуть США и Россию .

"Сегодня также времена сложные. По вине одной из империй идет торговая война, другие меряются силами в Сирии. От этого страдаете и вы, потому что огромный поток, сотни тысяч беженцев хлынули сюда. Начали уже серьезно поговаривать о новом мировом экономическом кризисе. Нам этого не надо. Мы, к сожалению, участники всего этого, но вина не в нас. Причины и даже полпричины, повода мы не давали", - заявил белорусский правитель.

«Проезжая сегодня по Белграду, я сравнивал со своим посещением ранее: я вижу, что Сербия и столица начинают не просто оживать - вы начинаете вставать с колен. И мы готовы участвовать в этом, помогать, насколько можем", - заключил Лукашенко.

Лукашенко посетил Белград в апреле 1999 года по личному приглашению Слободана Милошевича. НАТО начало бомбить столицу Югославии в марте. Тогда Лукашенко заявил, что прилетел в качестве председателя Высшего государственного совета Союзного государства. Целью своего визита он назвал желание приблизить наступление мира в стране. Но совсем скоро Югославия перестала существовать, а Милошевич предстал перед Международным трибуналом в Гааге.