Лукашенко в начале декабря уедет в Сербию

Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию, сообщила пресс-служба белорусского правителя.

В рамках визита запланированы переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

Параллельно в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум.

Лукашенко и Вучич общались в июне этого года в Минске: президент Сербии был в числе немногих политиков, рискнувших приехать в Беларусь на Европейские игры.