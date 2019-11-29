Последнее обновление: 29.11.2019 13:00

Лукашенко в начале декабря уедет в Сербию

Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию, сообщила пресс-служба белорусского правителя.

В рамках визита запланированы переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

Параллельно в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум.

Лукашенко и Вучич общались в июне этого года в Минске: президент Сербии был в числе немногих политиков, рискнувших приехать в Беларусь на Европейские игры.

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