Daimler сократит 10 тысяч рабочих мест к концу 2022 года

Автомобилестроительный концерн Daimler намерен сократить не менее 10 тысяч рабочих мест до конца 2022 года. Меры были согласованы с производственным советом, говорится в заявлении концерна, опубликованном в пятницу, 29 ноября.

Daimler стремится оптимизировать структуру концерна, чтобы повысить свою эффективность и гибкость, подчеркивается в документе. Предлагаемые мероприятия будут обсуждаться с представителями работников в предстоящие недели, передает DW.

В ноябре Daimler анонсировал запуск программы по росту конкурентоспособности и инновационного потенциала, объяснив этот шаг необходимостью значительных вложений в развитие углеродно нейтрального транспорта. В ее рамках планируется снизить расходы на персонал примерно на 1,4 млрд евро до конца 2022 года. Кроме того, выполнение программы потребует сократить число управленческих должностей на 10 процентов по всему миру.

При этом Daimler обещает расширить возможности частичной занятости для сотрудников, которым вскоре предстоит выход на пенсию. Член правления концерна Вильфрид Порт (Wilfried Porth) особо выделил "социально ответственный" подход к предстоящей оптимизации численности персонала.

Планируемые сокращения не затронут соглашение о сохранении рабочих мест в Германии до конца 2029 года, подчеркнули в Daimler. Оно было принято при выделении производства грузового и легкового транспорта в отдельные подразделения.

Общая численность персонала Daimler в мире составляет около 304 тысяч человек. Только в Германии концерн насчитывает 178 тысяч сотрудников.