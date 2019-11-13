Последнее обновление: 13.11.2019 13:05

Tesla построит завод под Берлином

Категории: ФРГ Авто

Американский концерн по производству электромобилей Tesla построит новый крупный завод в окрестностях Берлина. Объект будет располагаться неподалеку от нового строящегося берлинского аэропорта.

При заводе планируется также открыть инженерный и дизайнерский центр, сообщил глава Tesla Илон Маск вечером во вторник, 12 ноября.

Маск сделал это заявление на церемонии вручения премии "Золотой руль" (Goldenes Lenkrad), присуждаемой еженедельником Bild am Sonntag. Выбор Берлина в качестве места для строительства нового завода Маск объяснил "исключительным качеством немецкого инженерного искусства", передает DW.

На заводе под Берлином Tesla будет выпускать электромобили, начиная с модели Y, и батареи к электромобилям. Реализация проекта позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест.

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