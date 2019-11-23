Volkswagen запускает крупное IT подразделение

Автомобильный концерн Volkswagen с 1 января 2020 года запускает собственное крупное подразделение по разработке программного обеспечения Car.Software-Organisation.

В подчинение новой структуре передаются все те сотрудники, отделы и дочерние фирмы, которые "разрабатывают программное обеспечение для автомобилей и цифровых экосистем", объявили 21 ноября в штаб-квартире немецкого автогиганта в Вольфсбурге, передает DW.

С 1 января 2020 года в поздразделении будут трудиться порядка 3 тысяч человек с пятилетним бюджетом в размере 7 млрд евро.

Главная задача: в кратчайшие сроки резко увеличить долю собственного фирменного софта в автомобилях концерна с нынешних менее 10 процентов до более 60 процентов в 2025 году, указывается в официальном сообщении концерна.

Новое подразделение Car.Software-Organisation будет работать на пяти ключевых направлениях. Это, во-первых, все то, что обозначается термином Connected Car: подключение автомобиля к различным системам коммуникации и связи, в том числе к собственным облачным технологиям концерна, информационное взаимодействие с другими транспортными средствами и пешеходами.

Второе направление - решения, связанные с человеко-компьютерным взаимодействием в салоне, прежде всего - унифицированное программное обеспечение для приборной панели. Третье - автономное и автоматизированное вождение, четвертое - софт, регулирующий электрическую подзарядку автомобиля, работу аккумуляторной батареи, двигателя, электроники (Vehicle Motion & Energy).

Пятое: "Цифровой бизнес и сервисы, обеспечивающие мобильность". Тут подразумеваются различные технологии, связанные, к примеру, с краткосрочной арендой автомобилей (каршеринг), с заказом и оплатой услуг через смартфон или навигацией.