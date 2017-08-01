Volkswagen столкнулся с новыми правовыми проблемами

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG вновь сталкивается с юридическим давлением из-за своего дизельного скандала после того, как власти ЕС впервые рекомендовали выдвинуть обвинения в мошенничестве против двух представителей компании, сообщает Dow Jones.

Европейское бюро по борьбе с мошенничествами (OLAF) расследует с ноября 2015 года вопрос о том, могла ли Volkswagen сознательно нецелевым образом использовать кредиты, выданные ей финансовым органом ЕС – Европейским инвестиционным банком (EIB). Это расследование, которое сосредоточилось на двух представителях компании, началось после того, как EIB озвучил свои опасения насчет этого займа.

Как минимум один менеджер покинул компанию, и в его отношении ведется расследование, сообщили информированные источники. Статус второго неизвестен.

Главная составляющая обвинений – кредит на 400 млн евро, который EIB выдал Volkswagen в 2009 году с целью улучшить экологические результаты компании. Этот кредит уже был погашен.

Volkswagen отвергла возможность любых нарушений в связи с кредитом EIB.

"Мы повторно подчеркиваем, что все средства, полученные Volkswagen от ЕС, были использованы по целевому назначению; это также касается кредитов, предоставленных в прошлом Европейским инвестиционным банком", - заявил представитель компании.

Регулятор по борьбе с мошенничеством рекомендовал прокуратуре немецкого Брауншвейга принять юридические меры в отношении неназванных лиц. OLAF указало, что поддерживает контакт с немецкими властями в рамках данного дела.

"OLAF завершило свое расследование возможного нецелевого использования средств ЕС и кредитов Европейского инвестиционного банка со стороны Volkswagen Group, которое может быть связано с производством двигателей или устройств, вовлеченных в манипулирование реальным уровнем выхлопов автомобилей", - говорится в заявлении OLAF.

Согласно источникам, представители Volkswagen не сообщили актуальную информацию в ответ на вопросы EIB, когда данный кредит обсуждался в 2008 году. Двое из них в то время знали о работе над мошенническими устройствами вспомогательного контроля, которые могли использоваться для занижения выхлопов в ходе тестов, передает Прайм

Регулятор считает, что сокрытие этой информации является мошенничеством согласно немецкому законодательству.

OLAF может только расследовать случаи возможного мошенничества со стороны организаций, компаний или физических лиц в ЕС, но не может привлекать к ответственности. Тем не менее бюро может рекомендовать принять юридические меры национальным властям.

Представитель EIB заявил, что банк "не исключает, что один из кредитов на 400 млн евро был связан с технологиями контроля выхлопов, разработанными в то время, когда был разработан и применялся мошеннический софт".

EIB начал собственное расследование по поводу кредита на 400 млн евро вскоре после OLAF, но остановил его, чтобы избежать дублирования, когда OLAF начало собственное расследование. EIB в то время заморозил все новые кредиты Volkswagen. Банк активно содействовал расследованию OLAF.

"Выводы и доказательства расследования OLAF будут тщательно изучены EIB, чтобы определить подходящие меры и их масштаб", - заявила представитель банка.