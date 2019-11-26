Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест

Немецкий автоконцерн Audi намерен до 2025 сократить в Германии 9,5 тысячи рабочих мест. Это является частью соглашения, заключенного между руководством концерна и производственным советом, говорится в сообщении,опубликованном на сайте Audiво вторник, 26 ноября.

За счет сокращения рабочих мест и других мер автопроизводитель планирует сэкономить 6 млрд евро, которые будут инвестированы в проекты по электрификации и цифровизации, передает DW.

Так как, согласно действующему на предприятиях концерна тарифному соглашению, руководство фирмы обязалось до 31 декабря 2029 года не увольнять сотрудников в связи с производственной необходимостью, сокращения рабочих мест будут проводиться за счет вывода на пенсию пожилых работников. Кроме того, часть сотрудников, чьи места подпадут под сокращения, получит возможность переквалифицироваться, говорится далее в заявлении.

В то же время Audi планирует с целью оптимизации рабочего процесса нанять в ближайшие несколько лет 2 тысячи экспертов по электромобильности и цифровизации. При этом приоритет будет отдаваться тем, кто ранее уже работал в концерне.

На предприятиях Audi в Ингольштадте и Некарсульме работают около 61 тысячи человек.