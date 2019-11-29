Лукашенко предложит Мясниковича на пост главы коллегии ЕЭК

Лукашенко не изменил своего решения и предложит именно кандидатуру Михаила Мясниковича на пост главы коллегии ЕЭК с 2020 года.

"Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были. Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть", - заявил сегодня Лукашенко.

По словам Лукашенко, он обсудил кандидатуру Мясниковича с главами стран ЕАЭС.

«Мне нужно было наверняка, серьезно проконсультироваться и подготовить своих коллег. Вы же понимаете, что наш кандидат должен четыре года исполнять эти обязанности. Кандидатуру предлагает президент на наш экономический совет, где будут сидеть главы государств. И хотелось бы, чтобы они безоговорочно восприняли эту кандидатуру. Отторжения нет. Я и вчера разговаривал с рядом руководителей. Многие вас знают. Не многие, а все знают. Токаев больше знает: вы работали в одинаковых должностях. Мы с ним вчера поговорили. Все воспринимают положительно. Я считаю, с какой стороны ни подойди, и в личном отношении, это неплохо будет для вас - поработать там и принести пользу не только Беларуси, но и всему нашему экономическому сообществу", - сказал Лукашенко.