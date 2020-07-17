Последнее обновление: 17.07.2020 17:13

Лукашенко пожаловался Пашиняну на пограничные проблемы с Россией

Лукашенко пожаловался премьеру Армении на де-факто закрытую границу с Россией и несправедливые цены на энергоносители в рамках ЕАЭС.

"Что греха таить, очень много проблем в ЕАЭС… У нас еще барьеров достаточно, межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: вы уж установите границы между государствами, нам будет проще и легче. Уже даже бизнес об этом заявляет. Вроде бы нет границ, а напряжение на границе чрезмерное. Вы это не хуже меня ощущаете», - сказал Лукашенко.

По его словам, у Беларуси и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе, схожие экономики.

"Мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов, как у других наших коллег. Еще, может, кыргызы в такой же ситуации, хотя, может, в какой-то степени им попроще. У нас нет таких запасов углеводородов. И нам приходится сложнее. Даже при падении цен Казахстан и Россия имеют большие возможности. У нас этих возможностей нет", - посетовал белорусский правитель.

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