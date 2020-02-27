Лукашенко о ЕАЭС: Устроили канитель вплоть до мордобоя

Лукашенко заявил, что в нынешнем состоянии ЕАЭС представляет собой какую-то канитель и возню.

"Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться - три государства, которые создали этот союз, и присоединившиеся Кыргызстан и Армения", - заявил Лукашенко на встрече с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Мы должны в свое председательство честно и однозначно вносить предложения. У каждого же право вето. Согласится то или иное государство или нет, это его право. Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза, если хотим его построить. Если нет, не надо пудрить друг другу мозги, - каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть", - сказал белорусский правитель.

«Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции…»

«Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее. Поэтому надо до 2025 года идти поэтапно», - поставил Лукашенко перед Мясниковичем задачу.

"Если мы говорим о едином рынке нефти, газа, для нас это важно, поэтому я беру этот пример, значит, в 2021-2024 годах должны поэтапно подойти фактически к единым принципам ценообразования", - заявил Лукашенко.