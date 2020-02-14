Лукашенко решил лично понюхать Светлогорский ЦКК

Правительство Беларуси смогло запустить производство сульфатной беленой целлюлозы на прославившемся своими вонючими выбросами Светлогорского ЦКК, куда сегодня лично отправился Лукашенко для согласования очередного пакета помощи проекту-долгострою.

Во время посещения предприятия он спросил, насколько удалось решить экологические вопросы при создании нового производства.

"Дурно пахнущего нет?" - спросил Лукашенко.

«Проблем нет. Иначе мы бы не подписали акт ввода ", - ответил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров

Правительство РБ не просит больше денег на ввод производства в эксплуатацию завершение, но хотело бы согласовать перенос срока возврата ранее предоставленных средств.

Проект указа о вводе завода в эксплуатацию обсуждался еще в декабре 2019 года, но Лукашенко хотел лично убедиться в том, что производство работает и не воняет. Сегодня он совершил символический запуск производства.