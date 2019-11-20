Моралес не может унять президентский зуд

Бывший президент Боливии Эво Моралес в интервью The Wall Street Journal предложил компромиссный вариант разрешения политического кризиса, который происходит в стране.

Он предложил доработать свой четвертый президентский срок (должен был закончиться в январе 2020 года), а затем вместе с оппозицией сформировать новый избирательный орган, чтобы затем провести выборы и определить нового боливийского лидера.

«Огромное требование мобилизованного народа состоит в том, что диктатура должна уйти», — сказал он, имея в виду исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес. «Это означает, что мы закончим наш срок, и в обмен мы не будем кандидатом».

По его словам, он как можно скорее хочет вернуться в Боливию, так как его присутствие «будет необходимо», чтобы наладить ситуацию в стране. Моралес отметил, что он «обеспокоен и опечален, находясь в изгнании в Мексике», говорится в статье. При этом он рассказал, что все время проводит встречи с мексиканскими политиками и отвечает на телефонные звонки из-за границы, передает РБК.

По мнению Моралеса, он справедливо победил на прошедших в октябре выборах и отказался признать факт фальсификаций при подсчетах голосов. Экс-президент считает необходимым создать «комиссию по установлению истины», в которую должны войти представители ООН, Папского престола и американской организации «Центр Картера».

Как отметил Моралес, самым большим препятствием на пути его возвращения на родину является союз между его оппонентами в Боливии и политическими силами из США. «Мне сказали люди, которые знакомы с ситуацией, что американцы не хотят, чтобы я вернулся в Боливию. Почему гринго боятся индейца?», — задался вопросом он.

Моралес заверил, что он состоит в контакте с союзниками в Боливии, а также сообщил, что получил сотни сообщений от сторонников, мэров и различных чиновников, которые просят его вернуться обратно.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с поста. Политический кризис в Боливии разгорелся после выборов, на которых официально победил Моралес. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях.

Вместе с ним сложили свои полномочия вице-президент и спикер сената Боливии, глава таможенной службы, руководители министерств и сенаторы. Власть перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес. Моралес получил политическое убежище в Мексике. По данным WSJ, Моралес находится на одной из мексиканских военных баз.