Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес выступил против решения Вашингтона признать сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности главы республики.

"Мы осуждаем решение Трампа признать правительство де-факто, которое было провозглашено правыми. После того, как был навязан Гуайдо, теперь они провозглашают Аньес", - заявил Моралес в Twitter, передает ТАСС.

Моралес назвал произошедшее "государственным переворотом", который повлек за собой жертвы среди боливийцев, "политическим и экономическим заговором, нити которого ведут в США".

Во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак сообщил, что Вашингтон признает второго вице-спикера верхней палаты парламента Боливии Аньес и.о. президента республики и рассчитывает на сотрудничество с ней.

В минувшую среду власти Колумбии признали второго вице-спикера верхней палаты парламента Боливии Жанин Аньес и.о. президента республики. Соответствующее заявление в среду сделал колумбийский МИД.

"МИД от имени правительства Колумбии признает Жанин Аньес в качестве временного президента Боливии", - отмечается в сообщении.

Колумбийские власти выразили надежду на "скорейшее проведение свободных, прозрачных выборов при международном наблюдении".