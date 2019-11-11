Все высшее руководство Боливии ушло в отставку

Властные полномочия в Боливии после отставки всего высшего руководства страны перешли ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес. Об этом сама Аньес заявила, выступая по национальному телевидению, вечером в воскресенье, 10 ноября.

Зампредседателя сената проведет чрезвычайную сессию парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки президента и вице-президента, а также председателей обеих палат парламента. Кроме того, Аньес согласует и определит дату проведения президентских и парламентских выборов.

Ранее, вслед за ушедшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом, свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов, передает DW.

Кроме того, полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Двое последних подозревают в причастности к нарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября. Появились сообщения о планах полиции арестовать и Эво Моралеса.

Моралес подал в отставку в тот же день, когда на фоне массовых протестов дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии. Протесты, в результате которых погибло три человека, а еще триста были ранены, начались после того, как верховный избирательный суд Боливии, который играет в стране роль избирательной комиссии, 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре. Сами выборы состоялись 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура.