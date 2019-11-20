Эстония требует от России 5% своей территории

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии.

Об этом он во вторник, 19 ноября, написал на своей странице Facebook, передает DW.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.

Возмущение спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, опубликованное в понедельник на сайте РИА "Новости". В этом интервью Беляев несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - написал Хенн Пыллуаас.

Согласно Тартускому мирному договору 1920 года, заключенному РСФСР и независимой Эстонией, к Эстонии отходит часть территорий, ныне входящих в состав России. Это части Кингиссепского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край. Эстония не ратифицирует российско-эстонский пограничный договор, поскольку значительная часть политических сил пытается вернуться к границе, проведенной по Тартускому договору. Россия официально считает этот договор недействующим.