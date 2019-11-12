Белорусский экспорт нефтепродуктов в Украину за 10 мес. составил $1,69 млрд.

Украина в январе-октябре 2019 года сократила импорт нефтепродуктов до 6,95 млн тонн, а в денежном эквиваленте на 1,8% по сравнению с январем-октябрем 2018 года - до 4,389 миллиарда долларов.

Согласно данным Государственной фискальной службы Украины, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,69 миллиарда долларов (38,69%), из России – 1,55 миллиарда долларов (35,4%), из Литвы – 491 миллион долларов (11,2%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 645,7 миллиона долларов, передает УНИАН.

В 2018 году импорт нефтепродуктов в Украину вырос на 31% до 5,5 миллиарда долларов. В 2017 импорт нефтепродуктов обошелся Украине в 4,159 млрд. долларов, что на 27,3% меньше, чем в 2016 году.