Советник Трампа пригрозил Турции санкциями за покупку С-400

Перед встречей президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана США могут ввести в отношении Анкары санкции за сделку с российским оружием.

Ранее турецкое правительство приобрело российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что вызвало недовольство в Вашингтоне.

"Если Турция не отменит покупку С-400, вероятно, будут применены санкции", - заявил в воскресенье, 10 ноября, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В НАТО нет места для крупных закупок оружия у России, - полагает О'Брайен. Он добавил, что Трам "очень четко" передаст Эрдогану эту мысль во время их встречи, которая запланирована на среду, передает DW.

О'Брайен сослался на принятый Конгрессом США в 2017 году закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), который касается санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. CAATSA также требует от других стран не вести дела с этими тремя государствами, что вызывает споры в международном сообществе.

Вашингтон опасается, что Россия сможет получить данные о возможностях американского истребителя F-35 через чувствительный радар комплекса. Анкара была партнером по строительству F-35 и намеревалась приобрести крупную партию истребителей. После приобретения С-400 США исключили Турцию из программы F-35. Санкции американской стороной пока введены не были.

Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были совершены первые поставки в Турцию компонентов ЗРК, доставка компонентов второй батареи началась 27 августа. В середине сентября 2019 года стало известно о поставке последних компонентов второй батареи. Введение в эксплуатацию запланировано на апрель 2020 года.