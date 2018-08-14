Эрдоган призвал бойкотировать Iphone

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Анкаре с заявлением на фоне падения курса национальной валюты. Ответить США на ведение «экономической войны» он предложил запретом импорта американских гаджетов, передает Bloomberg.

Как заявил Эрдоган, «те, кто развязали экономическую войну против Турции, должны заплатить за это». При этом он подчеркнул, что агрессивные действия США в экономической сфере затрагивают не только Турцию, но и ряд других стран. В числе государств, пострадавших от действий Вашингтона, турецкий лидер упомянул Россию, Китай и Канаду, передает РБК.

Возможным ответом на действия США Эрдоган назвал бойкот американской электронной продукции и развитие национального производства.

«Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, что мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику… Если у них есть iPhone, то, с другой стороны, есть и Samsung».

В свою очередь, Turkish Airlines уже объявила о бойкоте рекламы США и американских товаров и услуг.

«Turkish Airlines стоит на стороне нашего государства и народа. Соответствующие распоряжения отданы нашим [рекламным] агентствам», — сообщила компания в твитере.

О бойкоте рекламы американских компаний объявила также телекоммуникационная Türk Telecom.

По мнению Эрдогана, причиной «экономической войны» против Турции стали ее высокие экономические показатели, в частности уровень ВВП. Он подчеркнул, что страна занимает 17-е в мире место по общему объему ВВП и 13-е по величине ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, и именно в этом кроется причина враждебного к ней отношения со стороны США.

Именно с помощью iPhone в 2016 году Эрдоган сделал свое первое заявление после попытки госпереворота в стране. Обращаясь к своим сторонникам, он использовал приложение FaceTime, разработанное Apple. «Выходите на улицы и дайте им свой ответ», — заявил турецкий лидер, потребовав от граждан вступить в противостояние с мятежниками.