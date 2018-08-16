Последнее обновление: 16.08.2018 14:00

Турция выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США

Категории: Турция США

Турция в июне сократила вложения в госдолг США до $28,8 млрд, в мае показатель составлял $32,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США. Анкара выбыла из списка 31-го крупнейшего держателя американских казначейских бумаг.

Россия покинула этот список в мае, когда сократила свои вложения в гособлигации США с $48,7 млрд до $14,9 млрд. В июне вложения России в казначейские бумаги США не изменились по сравнению с маем, передает РБК.

Лидером в списке по итогам июня остался Китай: его вложения в госдолг США оцениваются в $1,18 трлн. На втором месте Япония — $1,03 трлн. Третьим по величине держателем госдолга США является Бразилия — $300,1 млрд.

В августе США вдвое повысили пошлины на турецкие сталь и алюминий до 50 и 20% соответственно. Анкара подняла тарифы на американские автомобили, алкоголь и табак. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также предложил бойкотировать американскую электронику.

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