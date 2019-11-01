Последнее обновление: 01.11.2019 11:29

Нацбанк РБ: Колебания курса рубля в 2020 года не превысят 5%

Колебания курса белорусского рубля в 2020 году будут находится в пределах прогноза уровня инфляции в пределах 5%.

"В рамках ценовой стабильности будут колебания обменного курса белорусского рубля к иностранным валютам. Но это будет в пределах отклонений, на практике, не выше уровня инфляции", - сказал в пятницу глава Нацбанка РБ Павел Каллаур.

По мнению регулятора, инфляция в Беларуси к концу текущего года снизится с нынешних 5,3% до 5,0% т в 2020 году не превысит 5%.

"Мы оцениваем, что инфляция к концу года будет вблизи 5%. Она может быть и меньше, и немножко больше. Когда закладывается цель по инфляции на среднесрочный период, она может колебаться вокруг целевого ориентира. Это нормальное явление", - сказал Каллаур.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование