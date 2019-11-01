Нацбанк РБ отрицает возможность перехода на наднациональную валюту

Нацбанк Беларуси в очередной раз вынужден успокаивать общественность, что никакого перехода на российский рубль в 2020 году не планируется.

"Различные разговоры, которые ни на чем не основаны, будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания. Для такого рода высказываний никаких оснований нет. Мы вчера рассматривали вопрос в рамках ЕАЭС о реализации уже принятой главами государств концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идет о каких-то наднациональных валютах", - заявил сегодня глава Нацбанка РБ Павел Каллаур.

Вместе с тем, он отметил, что Центробанки РФ и Нацбанк РБ будут гармонизировать монетарную политику. В первую очередь, речь идет о переходе НБ РБ к инфляционному таргетированию.

"Мы принципиально договорились о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам. И в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики - это таргетирование инфляции. В России этот режим уже внедрен, в Беларуси предстоит его реализовать. Мы предусматриваем, что если законодательство будет приведено в порядок для соответствия этому режиму, то он может функционировать с 1 января 2021 года", - сообщил Каллаур.