США потратят $34 млрд. на истребители F-35

Министерство обороны США заключило контракт с американской фирмой Lockheed Martin на производство и поставку 478 современных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35.

Как говорится в сообщении концерна, опубликованном во вторник, 29 октября, общая сумма контракта составит 34 млрд долларов, передает DW.

При этом, отметили в Lockheed Martin, самолеты будут поставлены "по самой низкой цене за всю историю программы". Стоимость одного истребителя не превысит 80 млн долларов. В среднем, цены снижены более чем на 12 процентов.

В рамках заключенного соглашения 291 самолет будет поставлен американским военным, 127 - получат международные партнеры программы F-35, еще 60 самолетов истребителей предназначены иностранным военным заказчикам. Международными партнерами программы производства F-35 являются, в частности, такие государства как Великобритания, Италия, Австралия и Норвегия.

Турция была летом исключена из программы, после того, как правительство Эрдогана заключило договор о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400. В США опасались, что Анкара может передать России технологические секреты новейшего истребителя. Также было объявлено, что Вашингтон отказался от подготовки на территории Соединенных Штатов турецких пилотов для полетов на истребителях F-35.