США тратят на военные нужды в 10 раз больше России

В 2018 году США потратили на военные нужды 643,3 млрд долларов. Это более чем в 10 раз превышает аналогичные затраты России и, кроме того, заметно превосходит расходы Китая и Саудовской Аравии (соответственно 168,2 и 82,9 млрд долларов). Такие данные содержатся в традиционном отчете, опубликованном лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS) в пятницу.

Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге, опередив все европейские страны-участницы НАТО. Среди них на первом месте - Великобритания с военными расходами в 56,1 млрд долларов. Далее идут Франция и Германия (соответственно 53,4 и 45,7 млрд долларов).

Эксперт IISS Франсуа Хайсбург, представляя отчет на Мюнхенской международной конференции по безопасности, предостерег от того, чтобы использовать эти цифры в качестве аргумента в дискуссии об отказе увеличить военные расходы в Европе. "Россияне извлекают куда больше боеспособности из тех денег, которые инвестируют", - цитирует Хайсбурга агентства dpa. По словам эксперта, в Европе это выглядит несколько иначе.