Последнее обновление: 16.12.2021 11:47

Конгресс США одобрил военный бюджет с помощью для Украины

Cенат США вслед за Палатой представителей в среду, 15 декабря, одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год.

Документ предусматривает расходы на военные нужды в объеме 770 млрд долларов. Это на пять процентов больше, чем в прошлом финансовом году, и на 25 млрд долларов больше, чем предлагал президент США Джо Байден.

Принятый Конгрессом проект оборонного бюджета, в числе прочего, предусматривает выделение 300 млн долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Четыре млрд долларов предназначены для Европейской оборонной инициативы и 150 млн долларов пойдут на развитие сотрудничества в сфере безопасности со странами Балтии, передает DW.

В то же время в проект военного бюджета США не вошли санкции в отношении германо-российского газопровода "Северный поток - 2" и поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг. Принятый Конгрессом документ теперь поступит на утверждение Байдену.

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