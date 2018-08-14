Трамп подписал военный бюджет-2019 в 716 млрд. долларов

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет - ежегодный акт о Национальной обороне (National Defense Authorization Act) на 2019 год с рекордным объемом в 716 млрд долларов. Он вновь высказался за создание космических войск. "Космос сделался полем битвы, так же как небо, земля и море", - цитирует главу Белого дома агентство AFP во вторник, 14 августа.

По мнению Трампа, космические войска должны стать самостоятельным армейским ответвлением, которое обеспечит США доминирование над соперниками в космическом пространстве. В качестве таких соперников президент США упомянул Россию и Китай, передает DW.

Новый бюджет Пентагона предусматривает ограничение военного сотрудничества США с Россией. Отдельным пунктом предусматривается замораживание контактов в рамках Договора по открытому небу, который был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора. Его цель - обеспечить возможность совершать облеты территорий друг друга.

Как отмечается в документе, в связи с тем, что Россия нарушает условия договора, например, используя полученную информацию в разведывательных целях, запрещается выделять финансовые средства на обеспечение договора до тех пор, пока российская сторона не предоставит доказательства о выполнении всех условий соглашения.

В документе упоминается о запрете на выделение средств на любые действия, которые могут привести к признанию суверенитета РФ над Крымом. Также оговаривается необходимость "всеобъемлющего ответа" со стороны США на нарушение российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Бюджет предусматривает "модификацию и расширение военной помощи Украине" и помощь партнерам по НАТО в противодействии "агрессии России в Европе". Администрация США также должна в течение трех месяцев представить список лиц, связанных с российской разведкой, в том числе в связи с киберугрозой со стороны России - все эти люди могут попасть под санкции.