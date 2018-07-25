Пентагон выделил 307,5 млн долларов на производство комплексов Javelin

Пентагон заключил контракт на производство переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму более 307,5 млн долларов.

Производить их будет консорциум Raytheon-Lockheed Martin, говорится в сообщении Пентагона, опубликованном во вторник, 24 июля.

Комплексы предназначены для экспорта в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию. По условиям контракта, эта партия Javelin должна быть готова к 31 августа 2021 года.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине в декабре 2017 года. О первых американских поставках ПТРК Javelin в Украину стало известно в апреле 2018 года.