Дания одобрила строительство участка газопровода Baltic Pipe

Министерство Дании по проблемам климата и энергетики в пятницу, 25 октября, одобрило строительство офшорного участка газопровода Baltic Pipe, по которому природный газ планируют поставлять из Норвегии в Польшу. Об этом говорится в заявлении на сайте проекта.

Одно из постановлений коснулось оператора польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM S.A., отвечающего за строительство двух секций трубопровода: от побережья в районе датской коммуны Факсе до территориальных вод Швеции, а также от шведских вод, мимо датского острова Борнхольм, до прибрежных районов Польши. Как ожидается, протяженность каждой из секций составит около 133 км.

Второе решение распространяется на датского национального оператора по транспортировке газа и электричества Energinet. Он отвечает за два других участка: один - в Северном море и второй - в Малом Бельте, проливе между островом Фюн и полуостровом Ютландия. Протяженность первого - 105 километров, второго - четыре километра.

Начало строительных работ в рамках проекта Baltic Pipe запланировано на декабрь. Как ожидается, Energinet тогда приступит к созданию компрессорной станции на юге датского острова Зеландия. GAZ-SYSTEM S.A. начнет подготовку площадки в районе Факсе в середине следующего года.

В апреле этого года стало известно, что Еврокомиссия дополнительно выделит почти 215 млн евро финансирования на строительство газопровода Baltic Pipe.

Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию, добавляют в Еврокомиссии. Ранее Брюссель уже выделял средства на экономическую и техническую оценку проекта.

В 2018 году газ из России составил почти 67 процентов газа, импортированного в Польшу государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Baltic Pipe - часть стратегии Варшавы по снижению своей зависимости от российского газа.