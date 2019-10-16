Последнее обновление: 16.10.2019 11:21

Конгресс США отмечает обновление ситуации в Сирии

Силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду, взяли под свой контроль стратегический город Манбидж у турецкой границы, поскольку на Анкару было оказано давление с целью положить конец наступлению, в результате которого США и европейские санкции и обвинения в военных преступлениях были приняты.

Решение Вашингтона отказаться от своих курдских партнеров перед лицом нападения Турции разрушило старые альянсы и открыло новый и непредсказуемый этап в восьмилетней гражданской войне в Сирии.

Силы под руководством курдов, которые сражались при поддержке США, чтобы победить Исламское государство, были вынуждены обратиться к Асаду за помощью, отступая от пограничной зоны, когда войска сирийского правительства вступают в войска. Главная курдская милиция предупредила, что, возможно, они не смогут обеспечить безопасность лагерей и тюрем, в которых содержатся тысячи джихадистов Исламского государства, в том числе европейцы, чьи страны не хотят их возвращать.

Турция заявляет, что ее наступление направлено на то, чтобы оттеснить курдских боевиков, которые она считает угрозой национальной безопасности, и переселить беженцев, но стоимость операции может начать расти.

В качестве четкого признака того, что наступление может привести к экономическим последствиям, Volkswagen AG отложил принятие окончательного решения об инвестициях в автомобильный завод в Турции на сумму 1,3 млрд евро ($ 1,4 млрд).

Это последовало за заявлением Дональда Трампа в понедельник о том, что США введут санкции против членов кабинета министров Турции. Европейские страны также договорились ограничить продажу оружия в Турцию.

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