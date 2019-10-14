Нацбанк РБ обещает дальнейшую либерализацию валютного рынка

Нацбанк Беларуси готов сделать еще несколько шагов на пути к либерализации валютного рынка страны В настоящий момент речь идет о сроках возврата валютной выручки и открытии счетов в иностранных банках.

Как сообщил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц, регулятор планирует перейти на договорные сроки возврата валютной выручки.

"Сегодня существуют жесткие сроки, хотя мы их увеличили, по репатриации выручки в Беларусь. Эти сроки будут заменены на договорные, то есть решение по срокам будет на уровне предприятий с учетом экономической целесообразности", - отметил Сергей Калечиц, которого цитирует БелТА.

По его словам, основной принцип будет прежний: чтобы выручка в страну пришла, а в какие сроки - предприятия будут определять сами.

Еще Нацбанк РБ планирует перейти с разрешительной на уведомительную систему открытия счетов в иностранных банках как для юридических, так и физических лиц.

"Эти меры уйдут, будет вместо разрешительного принципа регистрационный. То есть необходимо будет с использованием системы мониторинга отметиться, что есть желание провести соответствующую операцию, и дальше совершенно свободно ее совершать", - пояснил Калечиц.