Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 2,043 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,0005 рубля и составил 2,05 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,26 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,263 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,19( не изменился).