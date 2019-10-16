Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 2,048 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,0025 рубля и составил 2,0505 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,259 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,262 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,19(снизился на 0,01 рубля).