Экс-генпрокурора Украины Шокина просили не трогать сына Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, играющий центральную роль в скандале вокруг телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, заявил, что его просили отказаться от расследования в отношении нефтегазовой компании Burusima Holdings, где один из руководящих постов занимал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джона Байдена.

Об этом в четверг, 3 октября, сообщила американская телекомпания Fox News со ссылкой на копию конспекта частного разговора Шокина с личным юристом Трампа Руди Джулиани в январе 2019 года, передает DW.

Этот конспект, составленный Джулиани, был 2 октября передан на рассмотрение Конгресса США генеральным инспектором Госдепартамента Стивеном Лиником. В документе приводятся слова Шокина, сказавшего, что "его расследование было остановлено из страха перед Соединенными Штатами".

Виктор Шокин сообщил, что его ведомство отправляло запросы на Хантера Байдена, но не получило никаких ответов.

"Подозревали, что Хантер Байден получает зарплату, комиссионные и еще вдобавок один миллион долларов, - цитирует Fox News конспект Джулиани. - По поводу Хантера Байдена не было никаких документов и информации, и Шокин сказал, что посол Джеффри Р. Пайатт попросил его прекратить расследование".

В записях Дждулиани также говорится, что "президент Украины Петр Порошенко приказал Шокину не расследовать дело Burisma, поскольку это не в интересах Джо и/или Хантера Байдена. Шокина вызвали в канцелярию Порошенко и заявили ему, что расследование в отношении Burisma, где Хантер Байден входит в совет директоров, привело к тому, что Джо Байден заблокировал выделение помощи Украине на сумму до 1 млрд долларов".

Затем, согласно конспекту разговора, Шокин сказал Джулиани, что примерно в апреле 2016 года Порошенко заявил ему, что его пришлось уволить, поскольку Джо Байден задерживает выделение помощи Украине. Шокин также утверждал, что тогдашний посол США в Украине Мари Йованович отказала ему в визе в США, объяснив это тем, что она "входит в окружение Байдена".

Роль бывшего вице-президента США от Демократической партии Джо Байдена в скандале вокруг увольнения Виктора Шокина вновь привлекла к себе пристальное внимание после того, как выяснилось, что президент Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле 2019 года, просил последнего расследовать действия Байдена.

Конгрессмены-демократы расценили действия Трампа как нарушение закона и склонение иностранного лидера к вмешательству в предстоящие в США президентские выборы и запустили формальную процедуру импичмента Трампа.

Между тем Джо Байден, выступая с предвыборной речью в штате Невада 2 октября, осудил нападки на него со стороны Трампа и предупредил республиканцев, что "им не удастся уничтожить" его. По словам Байдена, нападки на него показывают, что Трамп боится потерпеть от него сокрушительное поражение на президентских выборах в ноябре 2020 года.