Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Компания «Интер РАО», являющаяся российским оператором экспорта и импорта электроэнергии, возобновила поставки электричества на Украину.

«Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате», — сообщила пресс-служба компании, передает РБК.

О возобновлении коммерческих поставок электроэнергии из России 2 октября сообщила «Укрэнерго». Это произошло после того, как Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию из России и Беларуси по двусторонним договорам.

Киев импортировал электричество из-за дефицита собственного, однако в 2015-м отказался от этого, поскольку восполнил дефицит. Сейчас Украина испытывает проблемы с углем для ТЭС, вероятно, из-за ситуации в Донбассе.

С июля Украина запустила у себя рынок электроэнергии. Это было обязательным условием Третьего энергопакета Евросоюза, а также программы сотрудничества с МВФ и получения финансовой помощи от Брюсселя. Президент Владимир Зеленский предлагал перенести запуск новой модели рынка на следующий год, однако Верховная рада отказала ему.