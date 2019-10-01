Венесуэла погашает долг перед Россией неназванными активами

Власти Венесуэлы внесли новый платеж в рамках обслуживания выданного Россией кредита в $3 млрд.

«Венесуэла провела очередной платеж по долгу России», — сообщила РБК пресс-служба Минфина, отказавшись комментировать детали платежа.

В апреле 2019 года Каракас выплатил России около $100 млн, а осенью должен был, по словам первого вице-премьера и главы Минфина России Антона Силуанова, перевести еще $200.

Однако в августе президент США Дональд Трамп расширил санкции в отношении Венесуэлы, внеся в санкционный список все властные структуры страны, в том числе ЦБ. По мнению опрошенных РБК специалистов, среди которых был и бывший старший советник OFAC (подразделения Минфина США по экономическим санкциям) Брайан О'Тул, это сделало практически невозможным проведение безналичного платежа в долларах.

Источник РБК, знакомый с историей венесуэльских выплат, ранее объяснил, что механизм платежей выработан и он подразумевает, что оплата может быть проведена не в долларах США. «Нам нет разницы, в чем [в какой валюте] получать», — отметил собеседник.

В качестве возможных вариантов проведения платежа назывались также проведение бартерной сделки, в рамках которой Венесуэла передаст России нефть или золото, и даже ввоз в Россию около 2 т наличных долларов США — примерно столько весят $200 млн в банкнотах по $100.

Международные резервы Венесуэлы на прошлой неделе снизились до $7,88 млрд, минимума с 1989 года, сообщил инвестбанк Caracas Capital. Сокращение за неделю составило $412 млн, что Caracas Capital связывает с возможной подготовкой к платежу в адрес России на $200 млн.