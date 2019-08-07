США советуют России не ставить на Мадуро

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон сказал во вторник, что новые жесткие санкции США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро лишат его международного финансирования, и предостерег Россию от дальнейшей поддержки Каракаса.

“Настало время действовать. США принимают решительные меры, чтобы финансово изолировать Мадуро и ускорить мирный демократический переход”, - говорится в тексте речи Болтона, подготовленной для выступления на конференции в Лиме, передает Reuters.

“Мы вновь говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: “Не удваивайте и так плохую ставку!”

Американский президент Дональд Трамп в понедельник заморозил все активы венесуэльского правительства в США. Решение Трампа, похоже, открыло дверь для возможных санкций против зарубежных фирм и лиц, которые оказывают помощь правительству Венесуэлы.