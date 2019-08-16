Россия обещает Венесуэле защиту от США

Россия поможет Венесуэле защититься от попыток США сменить власть в этой южноамериканской стране, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Москве в четверг, 15 августа, на встрече с главой венесуэльского Минобороны Владимиром Падрино Лопесом.

До этого они обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей в порты обеих стран.

Москва вновь предостерегла Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. По мнению Шойгу, цель давления США на официальный Каракас - дестабилизировать ситуацию.

Присутствие российских военных экспертов в Венесуэле резко раскритиковали Соединенные Штаты. В мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в венесуэльских структурах безопасности работают "сотни" россиян. В июле глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер сообщил о значительном военном присутствии России в Венесуэле. По его словам, представители Москвы среди прочего поддерживают работу российской военной техники.

В последние годы Россия и Венесуэла заключили контракты в военно-технической сфере на общую сумму около 11 млрд долларов. В числе прочего Венесуэла закупила мобильные системы ПВО средней и большой дальности, 100 тысяч автоматов Калашникова, а также истребители, вертолеты и танки, передает DW.

Венесуэла переживает глубокий экономический и политический кризис. Борьба за власть между временным президентом Хуаном Гуайдо и главой страны Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Китай и Куба.