Макей вынес на трибуну ООН идею информационной стерильности

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей вынес на трибуну ООН недавно озвученную А.Лукашенко идею о поясе цифрового добрососедства, предусматривающего информационную стерильность отдельно взятой страны, через заключение двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении международной информационной безопасности.

"Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга», - заявил Макей, выступая на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Необходимость контроля над информационным пространством Макей обосновал борьбой с терроризмом, хакерскими и кибер атаками.

«Цифровой суверенитет должен гарантировать способность государства контролировать свое информационное поле, предупреждать и блокировать кибератаки, обеспечивать надежную защиту критической инфраструктуры. Цифровой нейтралитет предполагает, что страны не будут предпринимать в киберпространстве действия, наносящие ущерб безопасности иных государств", - отметил глава МИД РБ.

По его словам, такие соглашения могут заложить основу для выработки международных правил ответственного поведения в виртуальном пространстве.