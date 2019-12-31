ОАЦ поменял правила регистрации доменов в национальной зоне Беларуси

В Беларуси с 1 января 2020 года в определенной степени меняются правила регистрации и поддержки доменов в национальной доменной зоне (.by и .бел).

Приказом Оперативно-аналитического центра при президенте №429 от 20 декабря 2019 года утверждена новая редакция Инструкции о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне.

Кроме того, утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса по выбору технического администратора национальной доменной зоны. Согласно документу, выбор технического администратора осуществляется путем проведения конкурса, который проводится раз в 10 лет.

Из Приказа следует, что «договоры на регистрацию доменных имен второго уровня, заключенные до вступления в силу настоящего приказа, подлежат приведению в соответствие с данным приказом при их продлении на новый срок». По соглашению сторон такие договоры могут быть приведены в соответствие с настоящим приказом до наступления срока их продления.

Со дня вступления приказа в силу – 1 января 2020 года - реестр национальной доменной зоны функционирует в виде централизованной базы данных о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том числе об их владельцах.

Юрлицам, осуществляющим регистрацию доменных имен в национальной доменной зоне, придется в течение 2-х месяцев организовать доступ к системе межведомственного электронного документооборота государственных органов и представление не позднее 1 марта 2020 г. в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь информации о получении такого доступа.

Данное требование вызвано тем, что согласно инструкции взаимодействие администратора и технического администратора национальной доменной зоны, регистраторов с владельцами доменов может быть налажено с использованием почтовой связи и электронной почты, а также системы межведомственного электронного документооборота госорганов (СМДО).

Согласно новым правилам, регистратор не вправе осуществлять регистрацию доменных имен в национальной зоне в отношении самого себя.