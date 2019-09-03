Лукашенко хочет ограничить интернет в Беларуси, но пока не знает как

Белорусские власти ломают голову на тем, как ограничить интернет в Беларуси и не нарваться при этом на новые санкции со стороны мирового сообщества.

Об этом сегодня сообщил один из адвокатов введения ограничений на интернет в стране А.Лукашенко, выступая на в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом.

"У Беларуси, как суверенной страны, есть собственное мнение на тему моральных, этических и правовых границ свободы интернета. Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси. Хотя надо было бы. Но пока еще не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям. Поэтому мы пока не трогаем интернет», - заявил Лукашенко, которого цитируют официальные источники.

«Дело, время терпят», - дал понять белорусский правитель, что ограничения могут быть введены.

Сегодня Лукашенко уже озвучил идею инструмента, ограничивающего интернет в отдельно взятой стране через так называемый пояс цифровой безопасности.