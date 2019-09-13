Последнее обновление: 13.09.2019 17:40

В Норвегии вспыхнул пожар на нефтяном танкере Dubai Harmony

Возгорание произошло на танкере Dubai Harmony, который стоит недалеко от терминала Стуре в окрестностях норвежского Бергена, эвакуированы больше 100 человек, на танкере 40 кубометров топлива, сообщает полиция западной Норвегии.

"Терминал Стуре: поступили сообщения о возгорании на нефтяном танкере Dubai Harmony, проводится эвакуация персонала терминала, экипаж судна пока находится на борту и принимает участие в тушении вместе с пожарными", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

ак отмечает телерадиокомпания NRK, на борту остаются 23 моряка и 40 кубометров топлива. К середине дня эвакуированы 106 человек, на территории терминала остается только управляющий персонал.

"Черный дым выходит из машинного отделения танкера, пожарная служба приступила к тушению", - приводит NRK слова представителя спасательного центра Хокона Мюкинга.

Компания Equinor подтвердила NRK, что терминал закрывается по причине инцидента. Телекомпания со ссылкой на спасателей уточняет, что наблюдается небольшой крен горящего танкера. Сообщается также, что одному пострадавшему понадобилась помощь медиков.

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