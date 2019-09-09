Последнее обновление: 09.09.2019 17:25

Япония пересмотрела вниз оценку роста ВВП во II квартале из-за торговой войны

Экономика Японии во втором квартале росла более медленными темпами, чем предполагалось, из-за торговой войны между США и Китаем, заставившей компании снизить расходы, что усилило призывы в адрес центробанка о расширении мер стимулирования.

Факторами риска для роста стали слабость глобальной экономики и усиление торгового протекционизма, которые также оказывают определенное давление на Банк Японии в преддверии заседания на следующей неделе.

Экономика Японии выросла на 1,3% в годовом выражении в апреле-июне, показали в понедельник пересмотренные данные Секретариата кабинета министров. Показатель не дотянул до предварительной оценки в 1,8% и совпал с усредненным прогнозом экономистов.

В квартальном выражении рост ВВП составил 0,3% по сравнению с предварительным значением в 0,4%.

“Существует вероятность того, что рост станет отрицательным в октябре-декабре,” - сказал Идзуру Като, главный экономист Totan Research.

“Если опасения по поводу такого негативного роста усилятся (в ближайшие месяцы), Банк Японии может рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентных ставок на отрицательную территорию”.

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