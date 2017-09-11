Последнее обновление: 11.09.2017 11:48

Базовые заказы на оборудование в Японии выросли в июле

Заказы на машинное оборудование в Японии росли в июле самыми быстрыми темпами с января 2016 года после трех месяцев снижения подряд на фоне признаков увеличения капитальных инвестиций, необходимых для устойчивого восстановления экономики.

Число базовых заказов без учета заказов на корабли и на электроэнергетическое оборудование выросло на 8,0 процента, практически вдвое превзойдя прогноз опрошенных Reuters экономистов, ожидавших роста на 4,4 процента. В июне число заказов снизилось на 1,9 процента.

Заказы от производителей выросли на 2,9 процента в июле, а заказы в секторе услуг - на 4,8 процента, показали данные Секретариата Кабинета министров Японии в понедельник.

Число заказов на машинное оборудование - крайне волатильный показатель, и аналитики говорят, что не нужно придавать ежемесячным данным слишком существенное значение.

Тем не менее данные, вероятно, ослабят беспокойство о вялом росте капзатрат, который связан с тем, что компании неохотно тратят деньги вопреки рекордному запасу наличности.

Правительственные данные на прошлой неделе показали, что темпы роста японской экономики, третьей по величине в мире, в период с апреля по июнь были намного менее существенными, чем сообщалось изначально, ввиду резкого сокращения капитальных затрат компаний.

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