Банк Японии оптимистично оценивает перспективы экономики, несмотря на торговые риски

Экспорт Японии увеличился в августе, и центробанк страны по-прежнему прогнозирует умеренное расширение экономики, хотя чиновники и аналитики предупреждают о рисках, связанных с торговой войной США, которая, как некоторые опасаются, может привести к уменьшению объема глобальных инвестиций и сокращению экономического роста.

По итогам заседания в среду Банк Японии, как и ожидалось, оставил краткосрочную ставку на уровне минус 0,1 процента, а долгосрочную - около нуля процентов.

В заявлении регулятора говорится, что “экономика Японии умеренно расширяется” и что внушительный глобальный спрос поддерживает экспорт.

Опубликованные в среду данные показали, что экспорт Японии увеличился на 6,6 процента в августе по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Июльский показатель составил лишь 3,9 процента. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали в августе рост на 5,6 процента.

Экспорт Японии в США увеличился в августе в годовом исчислении на 5,3 процента, продемонстрировав первый прирост за три месяца, чему способствовал хороший спрос на лекарственные препараты, а также строительную и горнодобывающую технику.

Экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, вырос в августе в годовом исчислении на 12,1 процента, тогда как поставки в Азию увеличились на 6,8 процента, свидетельствуя о том, что торговая война пока не затронула большинство японских компаний.

Однако аналитики предупреждают о рисках в отношении дальнейшего развития экономической ситуации.

“В целом торговая война между США и Китаем окажет негативное воздействие на японский экспорт и экономику, - отмечает экономист SMBC Nikko Securities Койя Миямае. - Но это воздействие незаметно в торговых данных за август... Какие-либо последствия могут проявиться начиная с сентября”.

Другие аналитики также указывают на признаки ослабления спроса со стороны США. Экспорт автомобилей в США упал третий месяц подряд, отступив от хороших показателей прошлого года.