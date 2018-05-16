Экономика Японии в I квартале прервала самый длительный период роста с 1980-х

Экономика Японии сократилась существеннее, чем ожидалось, в начале текущего года, позволяя предположить, что рост ВВП достиг предела после самого продолжительного периода подъема за десятилетия.

Третья по величине в мире экономика сократилась в первом квартале на 0,6 процента в годовом исчислении - гораздо значительнее, чем прогнозировали аналитики, в среднем ожидавшие снижения на 0,2 процента.

Причиной снижения ВВП стали спад инвестиций и потребления и замедление роста экспорта.

Данные ознаменовали окончание периода расширения экономики Японии, который длился восемь кварталов подряд и стал самым продолжительным после роста ВВП в течение 12 кварталов с апреля-июня 1986 года по январь-март 1989 года.

Данные также указали на уязвимость центрального банка страны перед лицом экономических и финансовых потрясений, поскольку после пяти лет, в течение которых регулятор проводит масштабные меры стимулирования, у него практически не осталось инструментов для поддержания роста.

Данные также показали, что сильно замедлился рост экспорта, составивший в первом квартале лишь 0,6 процента после 2,2 процента в период с октября по декабрь прошлого года.

Рост ВВП в четвертом квартале был пересмотрен до 0,6 процента в годовом исчислении по сравнению с предыдущей оценкой в 1,6 процента.

Капитальные затраты снизились на 0,1 процента, опустившись впервые за шесть кварталов. Это позволяет предположить, что компании не так активно инвестируют, как прогнозировали многие экономисты, в среднем ожидавшие роста капзатрат на 0,4 процента.