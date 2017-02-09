Базовые заказы на оборудование в Японии в декабре выросли максимально за 6 месяцев

Заказы на машинное оборудование в Японии увеличились сильнее ожидаемого в декабре после падения в предыдущем месяце и, вероятно, вырастут в текущем квартале, сигнализируя о подъеме капзатрат.

Данные Секретариата Кабинета министров Японии в четверг указали на то, что число базовых заказов на машинное оборудование - крайне волатильный показатель, который рассматривается как индикатор капзатрат - выросло на 6,7 процента в декабре в месячном выражении, показав максимальный за шесть месяцев подъем.

В ноябре показатель снизился на 5,1 процента. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ждали роста на 3,1 процента в декабре.

Японские чиновники надеются, что капзатраты помогут ускорить рост третьей по величине мировой экономики и справиться с дефляцией и стагнацией.

Опрошенные Секретариатом Кабинета министров производители сообщили, что ждут роста базовых заказов на 3,3 процента в январе-марте в квартальном выражении после снижения на 0,2 процента в последние три месяца прошлого года.