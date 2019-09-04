Франция создала Воздушно-космические силы

Во Франции создали новый вид вооруженных сил - Воздушно-космические силы и космическое командование. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Решение о создании космического командования принял президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках реализации оборонной космической стратегии до 2030 года.

Согласно закону о военном планировании, в течение 2019-2025 годов на развитие космической обороны выделено финансирование в объеме 3,6 млрд евро.

Космическое командование будет планировать задачи и управлять подразделениями спутников.